PT, PV e PCdoB costuram em Brasília planos para a Baixada no Rio em 2024

A Baixada Fluminense terá papel importante nos planos da federação que reúne PT, PV e PCdoB para o Rio, em 2024. Em Brasília, políticos fluminenses já costuram a estratégia para a região, que reúne alguns dos municípios mais populosos do estado: encarar as cidades como um bloco, de modo a contemplar as siglas que compõem a base do governo federal, como orienta a diretriz nacional petista, e escolher as candidaturas mais competitivas dentre os três partidos federados.

O roteiro teve avanços ao longo da última semana, em reuniões que envolveram tanto deputados federais petistas — Lindbergh Farias, Benedita da Silva, Dimas Gadelha, Reimont e Jilmar Tatto, esse do diretório paulista do partido — como a parlamentar e presidente do PCdoB no Rio, Jandira Feghali, o vice-presidente do PV no estado, André Lazaroni, e o Secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano.

Cidade mais populosa da Baixada, Duque de Caxias, por exemplo, é tratada como uma das prioridades para o pleito, porque deve repetir o enfrentamento entre lulistas e bolsonaristas. Líder do grupo político que governa a cidade hoje, o secretário de Transportes do estado, Washington Reis (MDB), apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos pleitos e deve lançar seu sobrinho, Netinho Reis, no ano que vem. O PV, por sua vez, tenta destravar junto ao PT a candidatura de José Camilo Zito, ex-prefeito da cidade por três mandatos, para medir forças com a família Reis.