Promotoria apresenta segunda denúncia contra João de Deus

Porém, em cinco casos o MP entendeu que há necessidade de diligências complementares, e nos outros dez, os fatos relatados prescreveram ou decaíram, de acordo com a promotora Gabriella de Queiroz, que integra a força-tarefa do “caso de Abadiânia”, em referência à cidade onde João de Deus mantinha seu centro espiritual. Os quatro casos restantes foram apresentados à Justiça.

Também nesta terça, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás pode retomar a julgamento de um habeas corpus interposto pela defesa de João de Deus. A análise do pedido foi interrompida no último dia 10 depois que o juiz substituto Sival Guerra Pires pediu vistas do processo. Os outros quatro desembargadores do colegiado e o Ministério Público já se manifestaram contra o pedido dos advogados.

Defesa

O advogado do médium, Alberto Toron, disse à reportagem de VEJA que “chega a ser medonho o que os membros do MP estão fazendo no caso João de Deus”. Ele afirma que o interrogatório foi marcado um dia antes e que a defesa não tem tempo para ler os documentos antes do interrogatório”Ele é ouvido e a denúncia (que já estava pronta) é protocolizada na manhã seguinte. É a antítese do que deve ser um processo no Estado democrático de Direito”.