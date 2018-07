Procurado: Disque Denúncia oferece recompensa por político foragido

O Disque Denúncia, serviço não governamental que trabalha em conjunto com a polícia do Rio, está oferecendo uma recompensa de 2 000 reais por informações que levem à prisão do presidente da Câmara Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense. Wesley George de Oliveira, o Miga, de 38 anos, teve a prisão decretada na última semana e até a noite de ontem era considerado foragido.

Investigado pela Operação Senomes, desencadeada pela Polícia Civil na última sexta-feira (27), o vereador é suspeito de usar suas funções de parlamentar para fraudar licitações e desviar dinheiro público em favor da quadrilha de traficantes do Complexo do Guandu, em Japeri.

A operação é a mesma que prendeu na sexta-feira o prefeito do município, Carlos Moraes (PP), que está sendo investigado por associar-se ao líder da quadrilha que comanda a venda de drogas no Guandu, Breno da Silva de Souza.