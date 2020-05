Procon do Rio instaura processo para investigar os Correios

O Procon Estadual do Rio de Janeiro instaurou um processo de investigação preliminar contra os Correios para apurar 305 diferentes denúncias por produtos não entregues, extraviados ou avariados, cobrança indevida e qualidade de atendimento. As reclamações contra a empresa foram realizadas entre 27 de fevereiro e 15 de maio deste ano e, segundo os Correios, tem relação direta com as medidas de sanitárias adotadas contra o avanço do novo coronavírus no estado.

Os Correios têm dez dias para responder quais são as medidas adotadas nesses casos, além de esclarecer se houve aumento considerável da demanda para o serviço prestado durante o período de pandemia. “O serviço, quando prestado, deve, antes de tudo, ser adequado para os fins que razoavelmente dele se esperam”, disse o presidente do Procon RJ, Cássio Coelho, que determinou a abertura da investigação preliminar.

Em nota, os Correios lamentaram os eventuais transtornos. “Estamos promovendo adequações nas operações para garantir o funcionamento e o acesso aos serviços postais. Eventuais casos de inconformidades ou contratempos nos serviços de entregas, quando reportados à empresa por meio dos canais oficiais de relacionamento, estão sendo prontamente averiguados e solucionados. Ainda nesta semana a empresa divulgará novas medidas para normalização do fluxo postal nas unidades do Estado do Rio, com problemas”, disse o trecho.

Caso os relatórios entregues pelos Correios sejam considerados insatisfatórios, a empresa pode ser multada em até 10 milhões de reais.