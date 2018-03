Princípio de incêndio atinge segundo andar do STF

Um princípio de incêndio atingiu o segundo andar do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a assessoria da Corte, o fogo foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado em uma das salas do Anexo 2 do prédio, por volta das 8 horas. O fogo foi controlado rapidamente e não houve feridos.

O anexo 2 é o prédio onde ficam os gabinetes dos ministros do STF, exceto o da presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, que trabalha no edifício-sede. O princípio de incêndio, no entanto, ocorreu andares abaixo, na Seção de Processos Diversos.

Devido ao incidente, o andar foi esvaziado e passou por uma vistoria do Corpo dos Bombeiros para avaliação de danos e de uma equipe de engenharia, para verificar a situação de outros andares. Além da seção de processos, a recepção e a biblioteca também sofreram danos materiais.