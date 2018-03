Decisão do STF desperta debate acalorado e memes na internet

A decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até concluir o julgamento do habeas corpus do petista, em 4 de abril, causou furor nas redes sociais.

Os dois posts que anunciam a liminar em favor de Lula na conta oficial do STF no Twitter geraram 2,8 mil comentários. Muitos internautas questionaram a decisão do ponto de vista jurídico. Outros relembraram a conversa entre Lula e Dilma Rousseff revelada no grampo da Polícia Federal.

Liminar contra o voto do relator pelo indeferimento da liminar. Vou ter que estudar muito para entender a natureza jurídica disso viu, @STF_oficial @gilmarmendes @alexandre — Sindi Sousa (@sindysousad) March 23, 2018

“Vergonha”, “revolta”, “escândalo”, “palhaçada”, “covardia” são palavras corriqueiras nos posts. Um tuiteiro comparou a Corte a um “circo”, enquanto o TRF-4 seria um “tribunal”.

Tuiteiros criticaram os ministros, especialmente os que votaram a favor da liminar.

A trinca Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli é a mais nefasta que já teve no @STF_oficial #STFLixo #STFVergonhaNacional — Flavio Pradela (@FlavioPradela) March 23, 2018

No Brasil não há: Terremoto, Maremoto, Vulcão e Furacão. Mas, em compensação, existe o maldito @STF_oficial que causa MILHÕES de VEZES MAIS destruição. Infelizmente a verdade é essa: #STFVergonhaNacional pic.twitter.com/4NlC0J3n9g — Adriana Maria (@Drica_Patriota) March 23, 2018

O nojo em relação ao STF cresce…. pic.twitter.com/ROnCOpXXV3 — Wellington R Costa (@Wellington1961) March 23, 2018

Entre os memes, há ministros de rabo preso e a decretação da “morte” da Corte.

PARABÉNS STF VCS SÃO MESMO A CASA DA VERGONHA NACIONAL E INTERNACIONAL. RASGAM A CONSTITUIÇÃO QUANDO QUEREM POR UM CONDENADO JÁ CLARAMENTE CRIMINOSO E OLHA QUE FALTA TANTAS OUTRAS ACUSAÇÕES CONTRA ELE. TENHO VERGONHA DE VCS. A JUSTIÇA DOS HOMENS PODE SER VENDIDA MENOS A DO SENHOR pic.twitter.com/gRjdC5ktfN — WilsonOliveira (@WilsonxOliveira) March 23, 2018

Há meme com imagem do seriado Game of Thrones.

Lugar de bandido é na cadeia. O Brasil está esperando dois anos para ver justiça. #lulanacadeia#foragilmar#forafamiliasarney pic.twitter.com/U4y4tOs2hE — Marcia (@Marciafenix79) March 22, 2018

Nas manifestações favoráveis à decisão do Supremo, muitos internautas diziam que a lei foi cumprida, com hashtag LulaLivre.

"Porque esse açodamento em prender? Por que essa volúpia em encarcerar", questiona o advogado José Roberto Batochio. #LulaLivre Vídeo: @PTnoSenado pic.twitter.com/lshhWIhRt6 — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) March 22, 2018

#LulaLivre é um Direito mais que Constitucional, é um Direito de um povo que quer vê-lo Presidente. — apolo (@apolo45156678) March 22, 2018

Os apoiadores de Lula criticaram ministros que votaram contra o habeas corpus e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.

Min. Luiz Fux prefere dar atenção às questões de Auxílio Moradia dos juízes

A ter que enfrentar questões de direitos básicos como um Habeas Corpus. #LulaLivre — Matheus F. (@M_sfrets) March 22, 2018

Alexandre de Moraes desmente Barroso ao Vivo e diz que o entendimento dele é diferente do que adotou agora no HC de Lula! Barroso vai se complicando….#LulaLivre — Carlos Pelegrini (@pelegrini65) March 22, 2018