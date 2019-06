PRF apreende R$ 2,5 mi em dinheiro vivo em carro que ia de SP a Camboriú

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um motorista com 2,5 milhões de reais em dinheiro abrigados numa picape no km 430 da rodovia Régis Bittencourt, em Registro, região do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo.

Segundo a PRF, “o motorista era um homem de 34 anos, morador de Moema, bairro nobre de São Paulo, que pareceu um pouco nervoso na apresentação dos documentos e na conversa”.

“A condição do veículo e a habilitação do motorista tinham registros normais mas, desconfiados dele, os policiais rodoviários federais decidiram fazer uma verificação detalhada do veículo e encontraram, escondidos no painel, diversos pacotes plásticos. Havia muitos, que foram retirados e abertos, mostrando muitas notas de 50 e 100 reais. A contagem preliminar apontou uma quantia aproximada de 2,5 milhões de reais”, afirma a polícia.

Ainda segundo a corporação, o “condutor relatou que o dinheiro não era seu, e que só receberia pelo transporte”. “Disse que pegou o veículo em um shopping na capital paulista e entregaria em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ele foi levado à delegacia da Polícia Civil em Registro, onde o dinheiro será contado e o inquérito policial aberto para investigar a origem e proprietário da quantia.”

A cidade de Registro fica a cerca de 190 km ao sul da capital paulista, quase na divisa com o estado do Paraná.