Incêndio atinge o Hospital do Coração, em São Paulo

Um incêndio atingiu no final da tarde desta sexta-feira, 28, o topo do prédio que abriga o Hospital do Coração (HCor), no bairro do Paraíso, região da avenida Paulista, em São Paulo. Foi possível ver uma coluna de fumaça preta saindo do teto do estabelecimento, por volta das 17h.

Perto das 18h, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou 18 viaturas. Não há feridos.

Segundo informações preliminares da direção do hospital e dos Bombeiros, o fogo começou no sistema das caldeiras, no topo do edifício, e atingiu dutos de refrigeração.

O atendimento ao público pelo telefone, neste momento, está interrompido.

Em janeiro deste ano, um incêndio atingiu a área externa do Instituto do Coração (InCor), no lado oposto da avenida Paulista, perto da rua Consolação. Naquele dia, 25 pacientes tiveram de ser temporariamente deslocados em razão da fumaça. O InCor pertence ao Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP.