PRF apreende ‘ônibus escolar’ com quase 1 tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira, 23, um ônibus com 933,8 quilos de maconha em Alto Paraíso, na região Noroeste do Paraná. A droga estava escondida dentro de um compartimento do veículo, que foi pintado e adesivado para parecer um ônibus escolar. Por meio do número da placa, a PRF descobriu que o veículo, na verdade, pertence a uma empresa privada de transporte coletivo.

Os agentes desconfiaram do ônibus com placa de Londrina (PR), porque julho é mês de férias escolares – ou seja, ele não deveria estar circulando. A apreensão foi feita na rodovia BR 487, uma rota conhecida de escoamento de drogas plantadas no Paraguai. Além da maconha, foi encontrado 14,6 quilos de skunk, um derivado mais forte da droga proveniente da planta Cannabis Sativa.

O motorista do ônibus foi preso em flagrante. Ele disse aos policiais que pegou o ônibus em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai, e o levaria a Maringá, no interior do Paraná. Acabou sendo detido no meio do caminho. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas, que prevê até 15 anos de prisão.