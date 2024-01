Presidente do Superior Tribunal Militar participa de live de VEJA

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente-brigadeiro Joseli Camelo participa do programa Os Três Poderes nesta sexta-feira, 12, a partir das 11h. A live de VEJA, apresentada pela colunista Marcela Rahal, terá também a participação dos colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e José Benedito da Silva.

Camelo deve ser questionado sobre a cerimônia que marcou um ano do 8 de Janeiro, quando bolsonaristas atacaram as sedes dos três poderes em Brasília na tentativa de realizar um golpe contra a democracia, e também sobre a punição aos militares que se envolveram do ato violento.

Outros temas

Os colunistas também deve tratar da capa de VEJA da semana. Nela, é relembrada a história do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro de 2020, após longa procura, durante uma ação policial em Salvador. Quatro anos depois, o Ministério Público concluiu a investigação sobre o caso e VEJA teve acesso às quatro mil páginas da apuração. O trabalho, porém, não foi capaz de elucidar o mistério – pelo contrário, abriu novas dúvidas em torno do personagem que transitou entre o crime organizado e a política. Ainda há muitos detalhes intrigantes sobre o ex-militar e perguntas sobre sua morte que ficaram sem respostas.

Outros temas relevantes da semana, como a escolha de Ricardo Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça e a crise de segurança no Equador, também devem ser abordados pelos colunistas.