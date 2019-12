Prefeitura do Rio começa a quitar segunda parcela do 13º dos servidores

A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira, 23, pagamentos da segunda parcela do décimo terceiro de garis e outros servidores públicos ativos, inativos e pensionistas que ganham até R$ 3 mil.

Na última sexta-feira, o prefeito Marcelo Crivella havia anunciado em sua conta no Twitter que pagaria primeiro a segunda parcela do décimo terceiro salário para os funcionários que ganham até R$ 3 mil brutos e também para todos os garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que haviam ameaçado entrar em greve no Réveillon. Para os funcionários que recebem além desse valor, o pagamento será feito na sexta-feira (27).

O município do Rio de Janeiro atravessa uma crise que começou com o atraso no pagamento dos servidores terceirizados na área da saúde, mas atingiu também os servidores ativos e inativos, principalmente após o arresto de contas da prefeitura pelo Tribunal Regional do Trabalho, em 12 de dezembro.