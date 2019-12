Prefeito Bruno Covas deixa hospital, mas irá voltar após o Natal

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve alta na tarde desta quarta-feira, 18, do Hospital Sírio-Libanês, na zona central da capital paulista, onde estava internado há dez dias para fazer um novo ciclo de quimioterapia para combater um câncer no sistema digestivo, quando teve uma complicação.

De acordo com boletim médico, seu estado de saúde é bom e ele deve voltar a ser internado logo depois do Natal, no dia 26, para uma nova sessão de quimioterapia. “Na próxima sexta-feira realizará ultrassonografia abdominal e fará exames de sangue de controle”, informou o boletim.

No último dia 11, foi detectado um sangramento no fígado e o prefeito foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após a realização de um procedimento. A hemorragia no órgão ocorreu enquanto os médicos demarcavam a lesão tumoral diagnosticada em outubro.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na ocasião, o sangramento foi controlado. O prefeito ficou dois dias na UTI e os outros quatro na unidade semi-intensiva até receber alta nesta quarta.

Antes de ser diagnosticado com o tumor, Covas foi internado em 23 de outubro no mesmo hospital para tratar uma erisipela (infecção na pele). Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa e exames subsequentes apontaram uma trombose pulmonar.

Por fim, os exames apontaram um câncer na cárdia, região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e lesões sistema linfático. O prefeito já passou por três ciclos de quimioterapia. Na primeira semana de dezembro, ele voltou a frequentar a academia após o fim da primeira fase do tratamento.

O prefeito tem feito questão de manter a rotina de trabalho e posta com frequência fotos em suas redes sociais de reuniões com secretários no quarto do hospital.

