Prédio vizinho ao que desabou em SP pode estar condenado

A Defesa Civil Municipal informou na tarde desta quinta-feira (3) que o prédio vizinho ao Edifício Wilton Paes, que desmoronou no Largo do Paissandu na madrugada de terça (1º), teve danos estruturais e pode estar condenado. O órgão e o Corpo de Bombeiros estão monitorando periodicamente o imóvel, que também foi evacuado, para avaliar o risco de queda.

O prédio de 12 pavimentos foi atingido, sobretudo nos quatro andares mais altos, pelas chamas do incêndio. Segundo Edison Ramos, coordenador da Defesa Civil, o calor fez com que as paredes e estruturas se dilatassem, o que gerou trincas e deformações aparentes no edifício.

“Estamos monitorado para avaliar qual a melhor intervenção no local. Ainda não podemos afirmar que esteja condenado ou se um escoramento andar por andar pode garantir a sustentação. No entanto, tudo indica que esteja condenado”, diz Ramos.