Pré-candidatos se manifestam sobre imbróglio jurídico

Pré-candidatos ao Planalto se manifestaram sobre o embate jurídico em torno da possível soltura do ex-presidente Lula, graças a um habeas corpus acatado pelo desembargador Rogério Favreto, do TRF-4. “Acompanho com atenção e preocupação o desenrolar dos últimos acontecimentos. O estado de Direito é pilar da Democracia e a observância às normas e regras processuais é o caminho”, escreveu Marina Silva no Twitter.

Acompanho com atenção e preocupação o desenrolar dos últimos acontecimentos.

O estado de Direito é pilar da Democracia e a observância às normas e regras processuais é o caminho pela qual é possível legitimar a proteção jurídica a quem quer que seja. — Marina Silva (@MarinaSilva) July 8, 2018

Geraldo Alckmin, do PSDB, adotou estilo parecido. “O Brasil precisa de ordem e segurança jurídica em todas as áreas. Não podemos transformar o sistema de justiça em fator de instabilidade. Ao contrário, o Judiciário deve ser ponto de equilíbrio”, escreveu em um de seus dois tuítes.

Manter Lula ou qualquer outro cidadão brasileiro preso não pode ser uma decisão política, mas sim da Justiça. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) July 8, 2018

Já Álvaro Dias foi além. Ele subiu o tom das críticas e postou um vídeo para expor seu ponto de vista. “Decisão de soltura de Lula, que anarquiza o Judiciário e causa indignação e revolta na sociedade, é responsabilidade de um desembargador aloprado que serviu a governos petistas, como o de Tarso Genro e do próprio Lula, além de ele mesmo ter sido filiado ao PT. Que país é esse?”

Já os pré-candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Henrique Meirelles adotaram o silêncio, sem manifestar nenhuma posição sobre o caso.