Ao vivo: desembargador Rogério Favreto manda novamente soltar Lula

Plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) neste final de semana, o desembargador Rogério Favreto publicou seu terceiro despacho deste domingo, 8, e mandou novamente que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja solto. Mais: desta vez ele deu o prazo de até uma hora. Ele respondeu a um despacho do relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, que havia atendido a uma consulta do juiz Sergio Moro e determinado que Lula continuasse preso. O plantonista, como mostrou o Radar, foi filiado ao PT entre 1991 e 2010 e é crítico ao trabalho de Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância. Lula está preso para cumprir sentença de doze anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na posse oculta e reforma pela empreiteira OAS de um apartamento tríplex, no Guarujá, litoral de São Paulo

Acompanhe as últimas notícias sobre o pedido de soltura do ex-presidente Lula: