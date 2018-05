Policial sofre tentativa de assalto e mata criminoso em SP

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira na Avenida do Estado, em São Paulo, e matou um dos criminosos que o abordaram. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, o agente estava de folga e sem a farda quando foi interpelado por quatro assaltantes. O policial disparou e dois tiros atingiram um dos suspeitos. Os outros fugiram. O caso foi registrado no 12º Distrito Policial (Pari), que será responsável por investigar o caso.

Em outro caso na capital paulista, na manhã desta segunda, o delegado da Polícia Federal Mauro Sérgio Salles Abdo foi morto ao trocar tiros com criminosos que haviam invadido a sua residência no Morumbi. Dois homens foram detidos, um deles ferido por disparos.

No sábado, a policial militar Kátia Sastre, que estava de folga, matou um bandido que havia sacado a arma na porta da escola infantil onde sua filha estuda, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. “Pensei apenas em defender as mães, as crianças e a minha própria vida e da minha filha”, disse Kátia, que tem 20 anos de corporação, após o episódio. A policial foi homenageada pelo governador Márcio França.

(Com Estadão Conteúdo)