PM que matou bandido armado em frente à escola é homenageada

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), fez neste domingo uma homenagem à cabo da Polícia Militar Kátia Sastre, que reagiu ontem a um assalto e matou o bandido em frente à escola onde estudam suas duas filhas, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo.

De folga e sem o uniforme, a PM foi ao colégio para participar de um evento de Dia das Mães, quando viu o ladrão aparecer e mostrar a arma para um grupo de pais que estavam com os filhos na entrada da escola. Ao presenciar a cena, ela sacou a sua pistola e disparou no bandido (confira o vídeo abaixo) – ele foi atingido no peito e nas pernas. Depois, ela o rendeu no chão, chutando a sua arma para longe. Segundo a Polícia Civil, o homem chegou a ser levado para a Santa Casa de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O governador, que disputará as eleições em outubro, entregou flores a Kátia e disse que ela é um exemplo para os outros policiais. Ele destacou que a própria policial pediu socorro médico para o bandido, conforme já está previsto no regimento da corporação.

“Quero agradecer sua coragem. Uma coragem que é de nossos PMs, que são treinados e preparados. A cabo Kátia agiu por dois importantes motivos, em defesa da sociedade e de suas filhas, de sua família”. A PM agradeceu a homenagem e disse que o apoio recebido tem sido “gratificante”. “A gente é preparado para isso. Temos treinamento, temos que pensar muito rápido. É para isso que estamos nessa profissão, para defender vidas. Foi isso o que fiz”, disse ela.

Atenção: Imagens fortes

(Com Estadão Conteúdo)