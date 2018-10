Policiais civis mulheres relatam agressão de PMs na Oktoberfest

Duas policiais civis relataram ter sido agredidas por policiais militares enquanto estavam em serviço na Oktoberfest, em Blumenau (SC). De acordo com boletim de ocorrência registrado pelas duas agentes na madrugada do último domingo, elas estavam na delegacia do evento investigando furtos no local quando foram abordadas pelos militares.

Segundo o documento, elas acompanhavam uma vítima de furto para identificar os autores. “Enquanto conversam com o suspeito, a guarnição da Polícia Militar que também estava em serviço na Vila Germânica abordou as policiais civis de maneira violenta, agrediram as policiais com uso de tonfa, chutes, uso de spray de pimenta e as colocaram para fora da festa”, registra o boletim, que acrescenta que as duas mulheres se identificavam com distintivo da Polícia Civil e estavam armadas.

A Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina afirmou que a ocorrência foi uma situação atípica e que tanto a Polícia Civil quanto a Militar já abriram investigação sobre o caso. O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina e a Associação dos Delegados de Polícia repudiaram a conduta dos PMs e disseram que tomarão as medidas cabíveis.

“Durante a investigação de um suspeito da prática de crime de furto durante o evento, mesmo após se identificarem como Policiais Civis, ambas sofreram agressões, envolvendo diversos homens policiais militares que agiram em desfavor de apenas duas policiais civis mulheres”, observa a nota.