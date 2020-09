Polícia leva Roger Abdelmassih de volta à prisão no interior paulista

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 173 anos de prisão por 49 estupros, foi detido nesta segunda-feira, 31, pela polícia de São Paulo e será levado de volta à penitenciária na cidade de Tremembé, no interior do estado. Abdelmassih, de 76 anos, cumpria prisão domiciliar desde abril, por ser considerado do grupo de risco para Covid-19.

Na decisão que determinou o retorno ao regime fechado, publicada na última sexta-feira, os desembargadores da Sexta Câmara de Direito Criminal argumentam que, apesar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus serem extraordinários, a soltura indiscriminada da população carcerária pode levar ao caos social.

Uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta o desencarceramento como forma de combater o avanço da Covid-19 nos presídios. Até agora, a prisão domiciliar para Abdelmassih era uma exceção da Justiça paulista em relação ao tratamento dado à maioria dos presos que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 no estado.

Com Agência Brasil