Polícia Federal apreende 11 fuzis no aeroporto Santos Dumont

A Polícia Federal apreendeu na noite desta terça-feira 11 fuzis (nove AR-15, um AK-47 e um Fal) no terminal de cargas do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, junto com as armas foram encontrados 19 carregadores de fuzil (peça que contém as munições) e dois tabletes de cocaína.

A carga ilegal estava escondida na caixa de fritadeiras elétricas que foram despachadas em Cascavel, cidade do oeste paranaense, a 150 quilômetros da fronteira com o Paraguai. De acordo com o delegado André Santana, por dados de inteligência obtidos pela PF, algumas cargas foram selecionadas para revista no aeroporto. Cães farejadores identificaram possível presença de drogas em parte da carga que foi aberta.

O destinatário do carregamento foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito pela Polícia Federal, que não divulgou detalhes da identidade do envolvido. A carga já revistada foi fechada e aguardou-se a presença do destinatário, cujo nome constava na nota fiscal do conteúdo.

(com Agência Brasil)