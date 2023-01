Polícia do Rio busca alemão que desapareceu após ser visto nu, em Ipanema

Desde a última quarta-feira, 04, a Polícia Civil do Rio de Janeiro procura Tommy Klak, um alemão de 28 anos, visto pela última vez entrando no mar da praia de Copacabana despido. As buscas pelo corpo do estrangeiro continuam, mas não há novidades sobre o caso, afirmou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil, em sua investigação pelo desaparecimento de Tommy, comunicou que testemunhas viram o homem entrando na água, mas sem emergir.

Cerca de duas horas após o mergulho e consequente sumiço do alemão, o namorado dele, Leonard Pacheco, americano de 36 anos, foi detido por policiais militares, por tentar invadir um prédio em Ipanema. Na ocasião, ele foi agredido e precisou ser internado no Hospital Miguel Couto. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga a denúncia de agressão. Os policiais envolvidos na ação foram ouvidos e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Quando recebeu alta, na sexta-feira, o americano foi conduzido à Deat, onde revelou ter utilizado Quetamina durante vários dias, na companhia do namorado. A droga causa fortes efeitos alucinógenos.

O casal já vinha causando problemas anteriormente. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou que Tommy e Leonard criaram uma confusão no Hotel Sol Ipanema, quando quebraram diversos objetos do local, além de terem pegado a mangueira do estabelecimento e molhado um elevador. Eles foram expulsos na terça-feira, 03. Na madrugada da quarta-feira, 04, os dois estrangeiros tiveram de ser retirados por agentes da PMERJ do interior de um prédio, o qual invadiram após descuido de um morador.