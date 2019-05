Polícia do DF faz operação contra fraudes no Banco do Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza, na manhã desta quinta-feira, 9, uma operação contra fraudes cometidas no Banco do Brasil. São cumpridos dezessete mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito estados e no próprio DF.

Entre os alvos estão dois ex-funcionários do BB e empresários de empresas do setor de cobrança contra clientes inadimplentes. Segundo as investigações, a quadrilha desviou mais de 26 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2018.

“Durante as investigações foi evidenciado que havia funcionários e ex-funcionários do banco fraudando repasses de valores a essas empresas de cobrança. Posteriormente as empresas retornavam parte das quantias aos funcionários do Banco do Brasil, como proveito do crime”, afirmou, em nota, o delegado Leonardo de Castro, responsável pela Coordenação Especial de Repressão à Corrupção (Cecor) da PCDF.

Os alvos serão investigados pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro.