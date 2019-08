PF mira grupo que planejava atentado contra policiais federais

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta, 22, uma operação para desarticular um grupo criminoso investigado por planejar atentados contra policiais federais que atuam no Rio Grande do Sul (RS). Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos nos municípios de Santa Vitória do Palmar e dentro na penitenciária do estado – cerca de 30 agentes participam da ação.

A ofensiva do grupo seria uma represália às ações da Polícia Federal na região, como as operações Anjos da Praia e Strike, que resultaram na prisão de mais de 100 investigados por tráfico de drogas e na apreensão de cerca de três toneladas de entorpecentes entre os anos de 2016 e 2019.

Em julho, foi instaurado um inquérito após a PF receber informações que indicavam “conluio entre um detento da Penitenciária de Rio Grande e pessoas de Santa Vitória do Palmar para cometer atentado contra a vida de policiais federais que atuam no combate ao tráfico de drogas”.

A operação foi batizada de “Praesidium”, que corresponde à palavra latina que significa proteção e da qual também se originou a palavra presídio. A PF diz que o termo escolhido “remete à necessidade de proteção de todos os envolvidos no combate à criminalidade e ao compromisso institucional de proteger a integridade de seus servidores”.

(Com Estadão Conteúdo)