Bolsonaro: Petrobras ‘vai perder 30 bilhões de reais’ na segunda com CPI

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (18) que o pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Petrobras sairá na segunda-feira (20), e que a estatal deve perder outros “R$ 30 bilhões” em razão da articulação. Bolsonaro faz referência aos R$ 273 bilhões de valor de mercado que a Petrobras perdeu na sexta-feira (17), após a reação de políticos ao anúncio de novos aumentos nos preços dos combustíveis. Para ser instalada, a CPI precisa atingir o número mínimo de assinaturas.

O presidente também incluiu os acionistas minoritários da empresa entre os culpados pela política de reajustes e pela queda de valor da estatal. “Eles não pensam no Brasil. Virou Petrobras futebol clube para seu presidente, diretores, conselheiros e dito minoritários”, disse Bolsonaro. “Vamos para cima da Petrobras”, afirmou, sendo aplaudido pelos fiéis presentes em um evento evangélico.

A guerra de Bolsonaro contra a Petrobras ganhou força depois que o conselho da empresa determinou que qualquer reajuste no preço dos combustíveis é de responsabilidade única da diretoria executiva da empresa. O governo vem fazendo pressão para que a estatal segure os preços até a eleição. Com a negativa, o presidente partiu para o ataque, e tem recorrido a aliados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também está descontente, e tem se manifestado publicamente sobre o tema, assim como o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo Bolsonaro, Lira tem sido fundamental para a criação da CPI.

Apesar do aumento dos preços, motivados pela alta do petróleo no mercado internacional, analistas acreditam que ainda há defasagem e que o reajuste pode não ser suficiente. Com a mudança iminente da direção, já possibilidade mais reajustes.

As declarações foram feitas durante evento da Igreja Ministério Internacional da Restauração, em Manaus, no Amazonas. O presidente esteve na cidade para se encontrar com apoiadores e participou de uma motociata. Sem capacete, fez um percurso por bairros da capital amazonense com escolta da Polícia Rodoviária Federal.