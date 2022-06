Em meio a mortes na Amazônia, Bolsonaro irá a Manaus – para uma motociata

Pouco mais de 48 horas após a Polícia Federal encontrar os restos mortais que seriam do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, assassinados no Vale do Javari, extremo sudoeste do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) irá à capital do estado – mas para uma motociata com os seus apoiadores.

O evento está previsto para ocorrer no sábado, 18, a partir das 15h, com saída da Ponta Negra e término na Arena Amazônia, depois de percorrer, segundo os organizadores, os quatro cantos da cidade. À noite, o presidente ainda irá a um evento evangélico, que terá a presença do pastor Silas Malafaia, seu incondicional aliado – no último dia 28 de maio, Bolsonaro já havia participado da Marcha para Jesus na cidade.

A manifestação é convocada por grupos de direita e políticos bolsonaristas como o coronel Alfredo de Menezes, pré-candidato ao Senado, o deputado federal Capitão Alberto Neto e o fundador do Movimento Amazonas Conservador, Sérgio Kruke, que é pré-candidato a deputado estadual – todos pelo PL de Bolsonaro.

No Twitter, tem muita gente questionando a conveniência do evento em meio ao clima de comoção pela morte de Dom e Bruno.

O inominável ameaça fazer motociata no próximo domingo em Manaus e em nome de Jesus. Se ocorrer, além de um escárnio é uma falta de respeito e sensibilidade a vida humana e às famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, q deixará o mundo inteiro pasmo. — Cézar⭐🚩 (@SiaoNtsla) June 16, 2022

Quer dizer então que sábado haverá motociata em Manaus para comemorar as mortes de Dom e Bruno… — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 #AquiTemVagas (@CangaceiroNetto) June 14, 2022

Bolsonaro vai pra Manaus fazer motociata. Não preciso dizer nada, esse homem despreza qualquer nível de humanidade. — sad boi bad boi (@gabcstaa) June 16, 2022

