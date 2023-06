Pedido de prisão na CPMI e retomada do julgamento de Bolsonaro

Em mais um dia agitado em Brasília, a CPMI (Comissão Mista Parlamentar de Inquérito) que apura os atos de 8 de janeiro ouviu nesta terça-feira, 27, o coronel Jean Lawand Junior. Reportagem de VEJA revelou que o oficial enviou mensagens a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pedindo que o então presidente colocasse em prática um golpe de estado. Lawand, que afirmou que sua fala havia sido no sentido de “colocar as coisas em ordem”, foi acusado pelo deputado Rogério Correa (PT-MG) de mentir em seu depoimento. O parlamentar chegou a pedir a prisão do coronel. Também nesta terça, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma o julgamento que poderá tornar Bolsonaro inelegível por abuso de poder político nas eleições do ano passado. Os novos capítulos da CPMI e o futuro político do ex-presidente são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

Siga