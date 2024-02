Paixão por esportes e aptidão para os negócios, quem era Abilio Diniz

Nascido em 1936 e formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, o empresário ficou conhecido por transformar o Grupo Pão de Açúcar, fundado em 1948 por seu pai, o imigrante português Valentim Diniz, em uma das maiores redes varejistas da América Latina, onde permaneceu à frente até junho de 2012.

O grupo Pão de Açúcar surgiu de uma doceira que a família abriu em um dos mais tradicionais endereços em São Paulo. Como empresário produziu umas das maiores revoluções do varejo brasileiro, ao perseguir a excelência no atendimento e os granhos de produtividade.

Aficcionado por esportes, ele promoveu diversos programas de bem estar dentro da empresa e incentivou funcionários a se engajarem na prática de exercícios, principalmente corrida. Também patrocinou atletas profissionais e equipes de volei.

Na empresa, porém, enfrentou uma dura sucessão familiar e precisou se afastar após ter vendido sua participação da varejista para o grupo francês Casino.

Atualmente era presidente do Conselho de Administração da Península Participações, empresa de investimentos que fundou em 2016 para gerir os ativos da família Diniz, e do Conselho de Administração da BRF, além de membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour, sediado na França e do Carrefour Brasil. Também era sócio majoritário das Casas Bahia, por meio da sua controlada Globex S/A.

A trajetória de sucess chamou atenção do crime organizado. Diniz foi sequestrado em 1989, quando ficou mantido em cativeiro durante seis dias. Mas foi libertado pela ação da polícia.

Durante a pandemia de Covid-19 doou 50 milhões de reais para ajudar no comate à doença.

É autor de três livros: “Caminhos e Escolhas” (2004) em que narra os acontecimentos decisivos de sua vida e como o

transformaram; “Novos Caminhos, Novas Escolhas” (2016), sobre suas principais reinvenções da vida pessoal e profissional; e “Abílio: Determinado, Ambicioso, Polêmico” (2015), que conta toda a sua trajetória, os bastidores da saída do Grupo Pão de Açúcar e o início de sua nova fase empresarial.

Abílio deixa a esposa Geyze Marchesi e cinco filhos – Ana Maria, Adriana, Pedro Paulo, Rafaela e Miguel. Ele também era pai de João Paulo, que morreu em julho de 2022, aos 58 anos de idade, vítima de um infarto.