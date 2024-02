Paes e Lula anunciam repasse de terreno histórico à Prefeitura do Rio

A aliança entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um novo episódio nesta segunda-feira, 26. Em Brasília, Paes comemorou nas redes sociais o repasse de um terreno histórico de 114 mil metros quadrados no Centro do Rio, a Estação Leopoldina, uma terminal ferroviário desativado para passageiros desde 2001. O acordo, firmado com a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, é para a revitalização do espaço, onde devem ser construídos um conjunto habitacional, um centro de convenções e mais um local para barracões, que devem abrigar escolas de samba da Série Ouro, segunda divisão do carnaval carioca.

Inaugurada em 1926, a Estação Leopoldina ligava a capital carioca a outras duas cidades no estado, Petrópolis e Três Rios. Parte de sua estrutura, no entanto, é datada de 1854 e foi construída pelo Barão de Mauá. Sua localização é privilegiada, em uma região central da cidade e onde a Prefeitura local tem apostado, com incentivos a novos empreendimentos. A poucos quilômetros dali, por exemplo, Lula e Paes inauguraram, na última sexta, um terminal intermodal com recursos federais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A LEOPOLDINA É NOSSA! Agora é oficial: a antiga Estação Leopoldina foi repassada da União para o município do Rio! Vamos dar fim a um abandono de décadas e ressignificar este lugar histórico.

O repasse foi firmado por meio de um acordo de cooperação técnica e faz parte do Programa de Democratização dos Imóveis da União, lançado nesta segunda. O compromisso estava na agenda de Paes, que foi convidado por Lula. A Prefeitura ficará responsável pela reforma do imóvel e, apesar de Paes ter anunciado como projeta que o espaço seja usado, a destinação será discutida entre município e União após as obras.

Parceria reafirmada

O novo anúncio também serviu para reforçar a aliança entre Paes e Lula, que se reaproximaram ainda nas eleições de 2022. Só neste mês, foram seis agendas públicas em que os dois estiveram lado a lado e trocaram afagos: quatro na cidade do Rio, uma em Belford Roxo e esta última, em Brasília. Na capital carioca, o prefeito é candidato à reeleição, e o presidente tem reiterado seu apoio por ele, o que deve se repetir formalmente ao longo do período eleitoral.

No PT, fontes afirmam que Lula já formalizou a Paes o pedido para que o vice em sua chapa seja do partido, um desejo antigo do diretório fluminense. A proximidade entre os dois tem deixado o caminho aberto para que o acordo seja sacramentado, embora, a aliados, o prefeito afirme que gostaria de um nome de sua estreita confiança, tal qual o deputado Pedro Paulo (PSD). O posto é tratado com especial atenção porque, se reeleito, Paes deve deixar a Prefeitura em 2026 para se candidatar ao governo do estado.