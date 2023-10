Governo federal tem ‘papel fundamental’ contra o crime, diz especialista

Atualizado em 27 out 2023, 12h47 - Publicado em 27 out 2023, 09h08

A crise de segurança pública no Brasil foi tema da edição desta sexta-feira, 27, do programa Os Três Poderes. Os colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel analisaram os episódios recentes de desordem que aterrorizaram os moradores do Rio e conversaram com o especialista Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “O governo federal tem papel fundamental no combate ao crime organizado”, apontou. “Mas não é possível dizer que o Brasil tenha um plano para a segurança pública”, disse. Assista:

O incêndio de dezenas de ônibus e um trem pela bandidagem do Rio, em resposta à morte de um miliciano, é sinal evidente de que a falta de segurança pública passou dos limites e exige imediata reação das autoridades. Conforme mostra capa de VEJA desta semana, a disputa por poder, territórios e influência política se espalhou pelo país e está mais do que provado que velhas práticas não produzem novos resultados. Assim, vamos perdendo a batalha contra a violência nesta guerra interna. Isso significa que já passou da hora de mudar a estratégia de combate.