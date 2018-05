Os 76 anexos complementares da JBS

Reportagem de VEJA desta semana mostra que Joesley Batista, numa tentativa de recuperar os benefícios que perdeu em seu acordo de delação premiada, está detalhando à Polícia Federal as informações contidas em 76 anexos apresentados às autoridades em agosto passado. Na última quarta-feira 16, Joesley prestou depoimento, em Brasília, sobre uma mesada que a empresa pagava ao petista Fernando Pimentel quando ele era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff.

