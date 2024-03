Ônibus é sequestrado na rodoviária do Rio

Um criminoso armado invadiu, na tarde desta terça-feira, 12, um ônibus na Rodoviária Novo Rio, principal terminal intermunicipal da capital carioca, e mantém 17 passageiros reféns. A Polícia Militar foi acionada, e uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está no local, no Centro da cidade. Neste momento, os agentes já negociam no local com o sequestrador.

Até o momento, segundo a PM, duas pessoas foram atingidas arma de fogo. No momento dos disparos, elas estavam fora do ônibus, antes de o criminoso entrar no veículo. Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro. A área está isolada e a ocorrência segue em andamento.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que “equipes da Prefeitura estão dando suporte e orientando motoristas na região”. “A Concessionária (responsável pela Rodoviária) pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem”, escreveu.

Todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região. A Concessionária pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem. — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 12, 2024