O vice-presidente da República quer ganhar músculos

No momento em que a palavra impeachment volta a circular com força, é natural que as atenções se voltem para a saúde do vice-presidente Hamilton Mourão. E o general, ao que tudo indica, está bem, em forma — ou, no mínimo, está empenhado em continuar em forma. Aos 66 anos, atividade esportiva preferida do vice é cavalgar. Às vezes, também anda de bicicleta pelas ruas de Brasília. Porém, em épocas de pandemia, até para servir de exemplo, melhor respeitar ao máximo o confinamento.

O Palácio do Jaburu, por conta disso, decidiu renovar a academia da residência oficial. Mourão vai ganhar uma esteira ergométrica e uma estação de musculação novíssimas. Os dois aparelhos vão substituir os antigos que danificados e obsoletos. A esteira terá sensores sem fio que medem a frequência cardíaca e interface com aplicativos de entretenimento, internet, TV.

Já a estação de musculação contará com três torres do tipo “Lat Pulldown” (para exercícios de puxada para costas, com articulação giratória), “Triceps Press” (extensão do tríceps) e “Remadas Baixas” (com polia, cadeira extensora, mexa flexora e banco de supino ajustável) — segundo está especificado no edital de compra. O custo será de 100.000 reais. Detalhe: a encomenda foi feita antes da crise desencadeada com a demissão do ministro Sergio Moro.