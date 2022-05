O que diz amiga que estava em acidente com ex-assessor de Gabriel Monteiro

Suzany da Silva Oliveira estava no carro que capotou e provocou a morte de Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador bolsonarista Gabriel Monteiro (PL), na RJ-130, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, na noite de sábado (28). Em depoimento à polícia ao qual VEJA teve acesso, ela disse acreditar que foi um acidente de trânsito por uma “infeliz fatalidade, de uma estrada mal sinalizada”. Witeze era peça-chave nas investigações de abusos sexuais e morais contra Monteiro na polícia e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, ele prestou depoimento no procedimento do Conselho de Ética e Decoro da Casa que pode resultar na cassação de Monteiro. Ao relatar os abusos sexuais e morais que teriam sido praticados pelo parlamentar, Witeze, que usou até um colete à prova de balas, chorou copiosamente. E garantiu que não estava saindo de casa com medo de ameaças de mortes.

Um dia antes do acidente, Witeze pediu à Câmara de Vereadores uma escolta sob a alegação de que temia por sua vida. Mas, segundo Suzany, que declarou ser amiga de Witeze, o casal deixou o Rio para passear em Nova Friburgo no sábado. Ela revelou que durante o dia não ocorreu nada suspeito. Na volta, o caminho por Teresópolis foi escolhido para que ela conhecesse o município. No relato, Suzany alegou ainda que chegou a avisar Witeze para ter cuidado na estrada por causa da falta de luz e sinalização. Ela contou que assim que o veículo capotou, foi jogada do banco do carona para a parte traseira. E que ambos não estavam usando cinto de segurança.

Nesta segunda-feira,30, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizaram perícia no veículo. Os profissionais recolheram uma faca e o termo de declaração do ex-assessor sobre o Gabriel Monteiro. Também foram retiradas peças do carro, como o para-choque para análise dos peritos. A expectativa é a de que os exames sejam realizados em uma semana. À princípio, a polícia trabalha com a hipótese de acidente de trânsito.

“A polícia tem que ir além da perícia para a elucidação plena do caso. Na quarta-feira, a vítima prestou um depoimento contundente sobre os abusos sexuais, morais e os vídeos forjados por Gabriel Monteiro para monetizar na internet. Ele contou que a vida dele virou um inferno depois que rompeu com o grupo de Monteiro. A morte do Witeze é trágica e surpreendente. É preciso saber com quem ele falou mesmo antes do acidente”, afirmou o vereador Chico Alencar, PSOL, relator do processo de cassação contra Monteiro.

Nas redes sociais, Gabriel Monteiro lamentou o acidente. Nesta terça-feira, 31, o Conselho de Ética e Decoro vai ouvir mais dois depoimentos de ex-assessores de Gabriel Monteiro. Em abril, o Ministério Público denunciou Gabriel Monteiro por ter filmado relações sexuais que manteve com uma adolescente. O vereador é acusado também de usar pessoas carentes para forjar vídeos até de um furto para postar nas redes sociais.

