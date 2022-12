O Natal de Cabral

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em voto do ministro Gilmar Mendes, derrubou no final de noite desta sexta (16) o último mandado de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral, ele deverá deixar a prisão nesta segunda-feira (19). Suzana Cabral, ex-mulher do ex-governador, confirmou a Veja que ele “num primeiro momento” ficará hospedado em um flat de 80 metros quadrados, de propriedade dela, entre o Arpoador e Copacabana.

Preso desde 2016, Cabral chegou a ser condenado a um total de 400 anos de prisão.

Ele passará as festas de final de ano com os filhos.