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Brasil

A avalanche de seguidores de Augusto Cury diante de Lula e Flávio Bolsonaro

Candidato do Avante registrou crescimento impressionante no Instagram na última semana

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 20h00 | Atualizado em 31 ago 2026, 20h16
O escritor Augusto Cury
Augusto Cury, autor de "O Vendedor de Sonhos", é pré-candidato à Presidência pelo Avante (Reprodução/Instagram)
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A avalanche de seguidores de Augusto Cury diante de Lula e Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Nome até então distante dos holofotes eleitorais, Augusto Cury ganhou um crescimento meteórico nas redes sociais nos últimos dias. Desde que chamou atenção no debate promovido pela Band, no domingo, 23, o candidato a presidente da República pelo Avante ganhou 2.433.368 seguidores somente no Instagram, saltando de 8.339.288 para 10.772.656 em apenas uma semana, um aumento de cerca de 28%. Os dados são da plataforma Social Blade.

O feito o colocou no topo da lista de criadores de conteúdo que mais ganharam seguidores nos últimos sete dias em todo mundo. Com o resultado, Cury lidera o ranking global de perfis com maior crescimento, à frente de nomes como Lito Sousa, que foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), e a cantora Dolly Parton, que morreu na terça-feira, 25.

O maior salto diário ocorreu na quinta-feira, 27, quando o escritor conquistou 1.209.891 novos seguidores. Após o pico, porém, a curva se inverteu. No domingo, 30, um dia depois da sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, Cury perdeu 19.128 seguidores e, na segunda, 31, outros 19.451.

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O desempenho contrasta com os dois líderes nas pesquisas: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flavio Bolsonaro (PL). Na comparação direta, Cury ganhou mais de 26 vezes o número de seguidores conquistados por Flávio e quase 150 vezes o crescimento de Lula no período.

O presidente e candidato à reeleição tinha 14.976.725 seguidores no domingo, 23, e chegou a 14.992.986 nesta segunda, 31, alta de apenas 16.261 seguidores, equivalente a 0,11%. Entre segunda e quarta-feira, dias após sua ausência no debate da Band, Lula chegou a perder 7.469 seguidores. O maior avanço registrado no período foi de 13.663 novos seguidores na sexta-feira, 28, um dia depois da sabatina na Globo.

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Flávio Bolsonaro apresentou crescimento constante, sem quedas no período. O senador passou de 11.355.356 para 11.448.351 seguidores, alta de 92.995, ou 0,82%. O maior ganho diário ocorreu no sábado, 29, após a sabatina do JN, quando recebeu 30.262 novos seguidores.

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