O impacto da sabatina de Lula na audiência da Globo com Tralli e Renata Vasconcellos
Entrevista foi exibida nesta quinta-feira, 27
A participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na série de sabatinas da Globo deu um impulso à audiência da emissora. A entrevista do presidente e candidato à reeleição, exibida na noite desta quinta-feira, 27, marcou uma prévia de 26 pontos na Grande São Paulo.
A presença do petista interrompeu a sequência de queda nos índices das entrevistas, que são exibidas pela Globo após o Jornal Nacional. A sabatina foi conduzida por Renata Vasconcellos e César Tralli.
O desempenho colocou a entrevista de Lula acima dos índices registrados nas três sabatinas anteriores. Na segunda-feira, 24, Romeu Zema (Novo) marcou 24,2 pontos na estreia. Já na terça-feira, 25, Ronaldo Caiado (PSD), 21,7. E na quarta-feira, 26, Renan Santos (Missão), 19,8. Os números de Lula, no entanto, ainda eram preliminares, e a audiência consolidada seria divulgada posteriormente. Nesta sexta-feira, 28, será a vez de Flávio Bolsonaro (PL) e no sábado, 29, de Augusto Cury (Avante).
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