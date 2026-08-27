Lito Sousa recebe homenagem em Barretos após diagnóstico de doença rara

Durante apresentação na Festa do Peão de Barretos, na madrugada desta quinta-feira, 27, a dupla César Menotti & Fabiano prestou uma homenagem ao influenciador Lito Sousa, que recebeu recentemente o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição cerebral rara e degenerativa.

Antes do show, uma imagem do ex-piloto apareceu no telão com a mensagem “Força, Lito!”. César Menotti então falou sobre o caso. “A doença de Lito é muito rara e ainda não tem cura na medicina. Há um fio de esperança, quase nada, de que algum instituto internacional possa se interessar pelo caso dele, mesmo que seja para estudo, mas que possa haver, ao menos, uma esperança”, afirmou.

Na sequência, o sertanejo fez uma oração e dedicou ao influenciador a música gospel Tá Chorando Por Quê?, de Filipe Escandurras. “A gente quer unir a nossa fé em uma só e que ela vá de encontro à tua vida. Que Deus ouça as orações e a gente ainda vai te ver sentar no seu programa e falar assim: ‘senta que lá vem história’ e contar a história da sua turbulência e da sua vitória”, disse o cantor.

Fabiano reforçou a mensagem de esperança diante do público. “Enquanto houver uma esperança do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos acreditar porque nós acreditamos no milagre, Lito. E que eu quero transmitir através dessa música para você, Lito Sousa, toda a energia de Barretos, toda a emoção, toda a fé desse público que está aqui”, afirmou.

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A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma condição neurológica rara e degenerativa, provocada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas príons no cérebro. A enfermidade evolui rapidamente e pode causar alterações de comportamento, perda de memória, dificuldades de coordenação e comprometimento progressivo das funções cerebrais. Atualmente, não há cura para a doença.

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