O que dizem os livros escritos por Augusto Cury

Nos últimos dias, o nome de Augusto Cury surgiu com força nas redes sociais. O candidato até então considerado “nanico”, por quase não pontuar nas pesquisas de intenção de voto, surpreendeu a todos. O escritor e candidato à Presidência da República pelo Avante ganhou nove pontos percentuais em uma semana e chegou a 11% das intenções de voto, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. O resultado coloca Cury na terceira posição na corrida presidencial.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Cury é médico, psiquiatra, escritor e professor e político brasileiro. Seus livros publicados focam em desenvolvimento pessoal, educação, relações humanas e temas ligados à saúde emocional, além de romances. Entre as obras mais famosas, estão:

Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século (ed Benvirá): Introduz o conceito da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) e como gerenciar os estímulos estressantes da vida moderna.

(ed Benvirá): Introduz o conceito da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) e como gerenciar os estímulos estressantes da vida moderna. O Vendedor de Sonhos (ed. Planeta): Romance filosófico que aborda o sentido da vida, a sociedade de consumo e a reconstrução do ser humano.

(ed. Planeta): Romance filosófico que aborda o sentido da vida, a sociedade de consumo e a reconstrução do ser humano. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes (ed. Sextante): Aborda a educação de crianças e jovens, a formação de mentes saudáveis e o diálogo familiar.

(ed. Sextante): Aborda a educação de crianças e jovens, a formação de mentes saudáveis e o diálogo familiar. Prisioneiros da Mente (ed. HarperCollins Brasil): Analisa os cárceres mentais e como libertar o potencial emocional.

(ed. HarperCollins Brasil): Analisa os cárceres mentais e como libertar o potencial emocional. O Homem Mais Feliz da História (ed. Sextante): Reflexões profundas baseadas na sabedoria para encontrar serenidade em meio ao caos.