É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

O que dizem os livros escritos por Augusto Cury

As obras focam em psicologia, saúde emocional, gestão da emoção e desenvolvimento pessoal; entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 15h54
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, veste blazer azul-marinho e camisa branca, olhando para a direita com expressão séria em um ambiente escuro
Augusto Cury, candidato à Presidência (Divulgação/Campanha/.)
Continua após publicidade
O que dizem os livros escritos por Augusto Cury Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos dias, o nome de Augusto Cury surgiu com força nas redes sociais. O candidato até então considerado “nanico”, por quase não pontuar nas pesquisas de intenção de voto, surpreendeu a todos. O escritor e candidato à Presidência da República pelo Avante ganhou nove pontos percentuais em uma semana e chegou a 11% das intenções de voto, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. O resultado coloca Cury na terceira posição na corrida presidencial.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Cury é médico, psiquiatra, escritor e professor e político brasileiro. Seus livros publicados focam em desenvolvimento pessoal, educação, relações humanas e temas ligados à saúde emocional, além de romances. Entre as obras mais famosas, estão:

Siga
  • Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século (ed Benvirá): Introduz o conceito da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) e como gerenciar os estímulos estressantes da vida moderna.
  • O Vendedor de Sonhos (ed. Planeta): Romance filosófico que aborda o sentido da vida, a sociedade de consumo e a reconstrução do ser humano.
  • Pais Brilhantes, Professores Fascinantes (ed. Sextante): Aborda a educação de crianças e jovens, a formação de mentes saudáveis e o diálogo familiar.
  • Prisioneiros da Mente (ed. HarperCollins Brasil): Analisa os cárceres mentais e como libertar o potencial emocional.
  • O Homem Mais Feliz da História (ed. Sextante): Reflexões profundas baseadas na sabedoria para encontrar serenidade em meio ao caos.
Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).