A homenagem da família real britânica a Dolly Parton

O Palácio de Buckingham surpreendeu ao prestar uma emocionante homenagem à cantora Dolly Parton, morta na última terça-feira, 25. Durante a tradicional cerimônia da Troca da Guarda, a banda militar tocou o famoso hit 9 to 5 da americana, chamando a atenção dos fãs.

Nas redes sociais, o Rei Charles III e a Rainha Camilla compartilharam o registro do momento. “Lembrando da querida e saudosa Dolly, que levou alegria, conforto e inspiração a tantas pessoas — incluindo os milhões de crianças que receberam livros gratuitamente por meio de sua Imagination Library. Nós sempre amaremos você”, escreveu o casal real no Instagram.

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