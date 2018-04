O acessório da noite do baile de gala: as muletas

Mais enxuto e com menos celebridades internacionais, mas não menos animado. O baile de gala amfAR aconteceu na noite de sexta (13) na casa do empresário Dinho Diniz, em São Paulo. No local, havia 398 lugares divididos em 38 mesas, cerca de 20% a menos do que nos anos anteriores. A modelo Kate Moss, confirmada para aparecer, deu o bolo. O ator de cinema Adrien Brody foi a sensação estrangeira da festa que arrecada fundos para a cura da Aids. Ele não decepcionou. Fez fotos e circulou com todo mundo, embora tenha ficado amigo mesmo de Amora, a lhama-estrela do zoológico particular de Diniz. Brody vestia calça jeans e, de perto, é mais baixo do que as telas do cinema fazem parecer.

Em um ambiente com mulheres usando joias espetaculares e vestidos idem, o acessório da noite foi a muleta. Homenageada ao lado de Neymar, Sabrina Sato usava uma bengala de madeira e detalhe prata – combinando com seu vestido de plumas da Yves Saint Laurent. “Eu caí e estou tomando antibiótico, mas não tinha como vir aqui sem salto, né?”, contou. A apresentadora comprou duas mesas, um investimento de 20 000 dólares, logo em frente ao palco, e carregou ao evento a família e os amigos próximos. Sabrina doou uma fantasia de escola de samba, arrematada no leilão por 35 000 dólares. Como falou o empresário Zé Victor Oliva, ter dinheiro é o menos complicado. “Difícil mesmo é ter o corpo dela para poder usar a roupa.”

Sabrina e Duda Nagle têm enfrentado um problemão. Um séquito de fornecedores pede para trabalhar na festa de casamento anunciada para este ano – ainda sem data. De convites ao bufê, todo mundo quer estar no que promete ser o evento do ano – muitos propõem nem cobrar o cachê.

Em seu primeiro evento público pós-cirurgia no pé direito, Neymar apareceu no evento com duas muletas. Todo mundo comentou da corrida contra o tempo para que ele fique perfeito até a Copa da Rússia. O jogador foi um dos últimos a chegar e foi direto dar um beijo em sua mãe. “Eu fico em Santos; ele, no Rio”, explicou a matriarca Nadine Gonçalves, ao lado do amigo David Brazil. Ela tem colecionado dois álbuns de figurinhas da Copa – um para ela e outro para o “Junior”. “Já completei o times do Brasil. Em Santos, tem uma banca que vende figurinha avulsa. A do meu filho é a mais valiosa: custa 25 reais.” Neymar passou a noite sentado e reclamou de ficar cansado por causa das muletas, que tomam muito tempo para se deslocar.

Por ter levado um tombo e sentir muita dor no tornozelo – e jamais cogitar usar muleta – a apresentadora Luciana Gimenez não pisou na festa. Estava por lá apenas Lucas Jagger. “Minha mãe está numa banheira de gelo para fazer passar a dor”, falou o rapaz de 1,81 metro. Ao ficar de molho em casa, Luciana evitou cruzar com a socialite Simone Abdelnur. A ex-amiga, atual inimiga e apontada como pivô de sua separação estava no baile, sem Marcelo de Carvalho.

As mais lindas da noite eram a cantora Iza, com um vestido recortado nas costas valorizando seu corpão, a modelo Luiza Brunet, animada porque o filho está fazendo faculdade de gastronomia em São Paulo (“mais um motivo parta vir para a cidade”) e a empresária Marina Morena, com um look Yves Saint Laurent impactante – o top volumoso à la Rihanna foi um dos mais fotografados da noite. A bolsa prata dela era em forma de maço um de cigarro. Mas tem um detalhe: Marina não fuma. “Coloco as chaves de casa e chiclete”. Precisa mais?