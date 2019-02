Número de mortos por desastre em Brumadinho chega a 150

O número de mortos confirmados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) subiu para 150 pessoas, segundo novo boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais na tarde desta quarta-feira, 6. São oito corpos a mais do que no balanço anterior, apresentado ontem pelas forças de segurança.

Após treze dias de buscas, outras 182 possíveis vítimas seguem desaparecidas, entre funcionários da Vale, terceirizados e membros das comunidades próximas ao local onde ficava a estrutura. Ao todo, 134 corpos foram identificados e outros 16 ainda seguem sem reconhecimento.

Nesta quarta, os trabalhos na área atingida contam com um efetivo de 428 pessoas das forças de segurança, apoiadas por 21 máquinas pesadas e quatro caminhões.

Investigação

Em sessão realizada na tarde de terça-feira 5, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela soltura de cinco pessoas presas no dia 29 de janeiro acusadas de envolvimento na tragédia. Entre elas estão engenheiros, geólogos e outros técnicos da Vale e da empresa que assinou laudo assegurando as condições de segurança da barragem, a Tüv Süd. Os profissionais seguirão respondendo em liberdade.