Número de mortos no incêndio do Hospital Badim sobe para 12

O Hospital Badim, no Rio, informou a morte de mais uma paciente em decorrência do incêndio da última quinta-feira, 12. Com isso o número de óbitos na tragédia sobe para 12. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a vítima é uma paciente transferida para o Hospital Copa D’Or.

A paciente morreu na manhã desta segunda-feira, 16, e o nome não foi divulgado. “Ressaltamos que todos os esforços e dedicação das equipes médicas envolvidas foram empenhados para a recuperação da paciente, assim como tem sido feito diariamente no atendimento prestado”, diz a nota.

O estabelecimento informou, ainda, que uma funcionária deu entrada na noite de domingo no Hospital Copa D’Or com sintomas possivelmente decorrentes do incêndio. “Seguimos acompanhando a evolução do quadro clínico dos pacientes, colaboradores e familiares que deram entrada nas unidades hospitalares do estado.”

Com o óbito e duas altas ocorridas desde domingo, 15, o número de pacientes que seguem internados passou a 54, de um total de 103 pessoas que estavam no hospital no momento do incêndio. Além deles, dez colaboradores do hospital e familiares que estavam no local no dia do fogo continuam internados.