Novas chuvas atingem Minas Gerais e número de mortos sobe para 53

Fortes pancadas de chuvas voltaram a castigar Minas Gerais na noite de terça-feira 28, elevando o número de mortos nos temporais dos últimos dias para 53, informou a Defesa Civil do estado. A 53ª vítima foi um homem que morreu soterrado na cidade de Nova Lima na noite de terça.

Em Belo Horizonte, o índice pluviométrico atingiu 128,9 milímetros entre 20h e 22h, de acordo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Nova Lima, ruas se transformaram em rios: em três horas, de 19h30 e 22h30, o acumulado foi de 129,5 mm, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Até o momento, a Defesa Civil mineira contabiliza 33.290 afetados, incluindo desalojados, desabrigados e feridos.

Para esta quarta-feira, 29, ainda há previsão de chuvas em Minas Gerais, ainda que não em todo o estado. “A chuva não é generalizada, mas ainda pode cair moderada a forte, inclusive sobre a região metropolitana de Belo Horizonte”, informa o site de meteorologia Climatempo. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a expectativa é de que chova até 70 mm na capital mineira.

A previsão para toda a região da Grande BH, da Zona da Mata e do Triângulo e Alto Paranaíba é de dia abafado, com nuvens e pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento. No Vale do rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Noroeste do estado, o sol predomina na maior parte do dia e as pancadas de chuva só devem ocorrer a partir da tarde.

A partir de quinta-feira, é esperada uma trégua nas chuvas em Minas Gerais, incluindo na Grande BH.