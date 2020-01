Sobe para 50 o número de mortos por causa das chuvas em Minas Gerais

O número de mortes provocadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais subiu para 50 nesta terça-feira, 28, informou a Defesa Civil do estado. Segundo o último boletim do órgão, divulgado nesta manhã, há 32.259 pessoas afetadas, incluindo desalojados, desabrigados e feridos. Outras duas pessoas estão desaparecidas nos municípios de Conselheiro Lafaeite e Luisburgo.

Entre os afetados, há 28.043 desalojados, 4.101 desabrigados e 65 feridos. A cidade com o maior número de mortes é Belo Horizonte (13), seguida de Betim (6) e Alto Caparó (4).

Um decreto publicado no Diário Oficial estadual na segunda-feira 27 elevou de 99 para 101 o número de cidades em emergência. A medida vale por 180 dias e permite ações mais rápidas para a recuperação de estragos e ajuda à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar sob a coordenação da Defesa Civil mineira.

No fim de semana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto informou que o governo federal tem 90 milhões de reais disponíveis para liberação imediata aos municípios atingidos por chuvas desde 17 de abril. Canuto esteve em Belo Horizonte em reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas.