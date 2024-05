Navio de guerra americano ajuda no transporte de donativos ao RS

Fazem 26 dias que militares da Marinha do Brasil atuam no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas. Foram destinados para a região 2.000 homens, 11 helicópteros, 9 navios, 73 embarcações e 215 viaturas para prestar auxílio à população gaúcha, além do transporte de mais de 400 toneladas de donativos e 130 mil litros de água engarrafada, de acordo com a Agência de Notícias da Marinha. Diante do cenário de calamidade, os Estados Unidos ofereceram reforçar as operações com o navio de guerra de 206 metros de comprimento, USNS John Lenthall, cujo nome de batismo foi uma homenagem ao arquiteto naval americano homônimo. A embarcação é integrante da força-tarefa capitaneada pelo porta aviões USS George Washington, que tem o tamanho de três campos de futebol.

A embarcação deixou o Rio de Janeiro, na última sexta-feira,24, em direção ao estado gaúcho, abastecido com 15 toneladas de doações recolhidas pela Marinha brasileira, como água mineral, alimentos não perecíveis, rações e itens de higiene pessoas.Na segunda-feira, 27, em alto mar, o John Lenthall deve se encontrar com o NAM Atlântico (A-140), designado Navio-Aeródromo multipropósito, embarcação brasileira de guerra do tipo porta-helicóptero, considerada a maior da América Latina. A transferência dos donativos será realizada na costa gaúcha com a ajuda de helicópteros brasileiros e americanos.

Batizada de Southern Seas 2024, operação é um intercâmbio da força naval dos Estados Unidos com países latino americanos. Os militares envolvidos se preparam para essa ação há mais de dez dias. O grupo vem treinando em exercícios de transferência de cargas na costa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. As operações são consideradas típicas de guerra, segundo a Marinha.

Um grupo de Fuzileiros Navais também foi enviado para ajudar a Defesa Civil gaúcha, no resgate de pessoas, transporte de material, desobstrução de vias, recuperaçãod e estruturas e até no apoio à Segurança Pública.