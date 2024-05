Sobe para 165 o número de mortos pelas enchentes no RS

Subiu para 165 o número de pessoas mortas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Ao todo, o estado registra 806 feridos e 64 desaparecidos, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil na manhã deste sábado, 25.

469 dos 497 dos municípios do estado foram afetados pelo desastre, 94% do total. 581.638 pessoas estão desalojadas e 55.791 se encontram em abrigos.

A defesa civil também divulgou o balanço de serviços de infraestrutura do estado, que mostra que 1.065 escolas estaduais foram afetadas de alguma forma – foram danificadas, estão servindo de abrigo ou têm problemas de acesso. 246.437 estudantes, 33,2% do total, ainda não retornaram às aulas, e 91.324 deles ainda não têm data prevista para a volta.

Em relação às rodovias, são 75 trechos com bloqueios totais e parciais, entre estradas, pontes e balsas. O Aeroporto Internacional Salgado Filho e o Porto de Porto Alegre seguem com suas operações suspensas.

Continua após a publicidade

O nível do lago Guaíba voltou a subir na última sexta-feira. Na manhã deste sábado, chegou a 4,16 metros às 6h15 no cais Mauá. O lago atingiu a máxima de 5,33 metros no dia 6 de maio, superando o antigo recorde histórico da enchente de 1941.

Para os próximos dias, a previsão é que as temperaturas em Porto Alegre continuem baixas, variando entre e 10°C e 16°C, segundo o INMET. Para o fim de semana não há previsão de chuvas. Na segunda-feira, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.