Na Sapucaí, Paes e Castro lamentam morte de menina: ‘Todos temos culpa’

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o governador do estado, Cláudio Castro (PL), falaram sobre a morte da menina Raquel Santos da Cunha, de 11 anos, assim que chegaram à Sapucaí na noite desta sexta-feira, 22. Ela foi imprensada entre um poste e um carro alegórico após o desfile da Em Cima da Hora, da Série Ouro, e chegou a ter uma perna amputada antes de morrer – o óbito foi confirmado nesta tarde.

“Vamos aguardar a investigação para ver o que de fato aconteceu. Todos nós que participamos da organização do Carnaval temos alguma responsabilidade”, afirmou o portelense Paes. “É inaceitável que uma criança perca a vida dessa maneira.”

Castro também lamentou a morte e comentou que a Polícia Civil investiga o caso. O carro, inclusive, já foi apreendido. “Agora é achar, se houver, os responsáveis”, afirmou o torcedor da Mangueira, que desfila nesta primeira noite do Grupo Especial.

Segundo a família de Raquel, a menina teria subido no veículo quando ele estava parado. O carro, no entanto, começou a se movimentar e passou ao lado do poste em uma parte estreita da via, na saída do Sambódromo.

Acionada, a Polícia Civil fez uma perícia de quase duas horas no local e vai analisar imagens de uma câmera de segurança que pode esclarecer a circunstância exata do acidente. Alguns depoimentos já foram colhidos.

