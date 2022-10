Na onda bolsonarista, irmão polêmico de Bruno Gagliasso leva a melhor

Atualizado em 2 out 2022, 20h46 - Publicado em 2 out 2022, 20h30

Irmão polêmico do ator Bruno Gagliasso, o bolsonarista Thiago Gagliasso (PL), de 33 anos, está se mostrando um fenômeno nas urnas. Com 68,58% das urnas apuradas, ele aparece como o 6º candidato a deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro, somando até agora 71 813 votos. O novato na política aparece atrás de Renata Souza (Psol), Dougals Ruas (PL), Delaroli (PL), Márcio Canella (União Brasil) e Rodrigo Bacellar (PL). A eleição de Thiago a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio é dada como certa.

Seguidor da cartilha bolsonarista, Thiago é pivô de diversas postagens controversas nas redes sociais. Em julho, por exemplo, após um policial militar ser morto por traficantes em uma favela carioca, ccobrou posicionamento do irmão e de outros artistas como Anitta, Fábio Porchat e Felipe Neto. “Cadê a porr@ do Felipe Neto, da Anitta, do meu irmão, do Porchat para defender os direitos humanos agora desse policial? Cadê o ‘escrúpulos’ agora? (…)”, escreveu.

Bruno Gagliasso, que declarou seu voto publicamente em Lula e gravou um vídeo com o petista, e o irmão candidato são brigados desde 2018, justamente por causa de política. Quando ocorreu o desentendimento, Thiago contou que até o presidente Jair Bolsonaro, de quem é apoiador de longa data, tentou fazer uma ponte para que ele e Bruno se reconciliassem. Não surtiu efeito.