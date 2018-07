MPF denuncia 7 pessoas por desvio de cigarros apreendidos pela Receita

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou sete pessoas pelo desvio de 42 milhões de maços de cigarro que estavam em um galpão da Receita Federal, em Araraquara, no interior paulista.

Os acusados atuavam em três empresas que prestavam serviços ao Fisco. Elas foram contratadas para administrar o espaço onde são armazenados os itens apreendidos em ações de fiscalização do órgão. Segundo o MPF, o valor total das mercadorias desviadas soma 124,5 milhões de reais.

O esquema criminoso, segundo o MPF, funcionou entre 2013 e 2017, e os cigarros foram apreendidos pela própria Receita Federal, na Operação Gestas II.

Os acusados vão responder pelos crimes de peculato e participação em organização criminosa.

Esquema de desvio

O esquema envolvia camuflagem de caminhões e manipulação de circuito interno de segurança. Segundo as investigações, as remessas eram feitas por meio de caminhões identificados como coletores de resíduos, que entravam vazios e saíam carregados de cigarros sem serem vistoriados.

As caixas originais dos cigarros eram mantidas no galpão vazias ou preenchidas com plástico ou papelão. As mercadorias eram depois distribuídas para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco.