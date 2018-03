Receita apreende quantidade recorde de cocaína no Porto de Santos

A Receita Federal encontrou nesta sexta-feira cerca de duas toneladas de cocaína no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Foi a maior apreensão de drogas feita em um único dia no maior porto da América Latina. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal.

A cocaína estava acondicionada em três contêineres que seriam embarcados para o porto de Algecira, na Espanha, neste sábado. A droga estava escondida entre cargas de café, proteína de soja e açúcar. Foram necessários pelo menos trinta funcionários do porto para retirar toda a cocaína dos contêineres.

Com o desembarque semanal de barcos em direção à Europa, o Porto de Santos é bastante utilizado pelo tráfico internacional para escoar a droga produzida na Bolívia e no Peru.

O carregamento ilícito foi detectado por um cão farejador.